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مركز الغسيل الكلوي في الغيضة يواصل تقديم خدماته الطبية للمستفيدين

مركز الغسيل الكلوي في الغيضة يواصل تقديم خدماته الطبية للمستفيدين
جانب من تقديم الخدمات للمستفيدين بمركز الغسيل الكلوي
واس
واس

واصل مركز الغسيل الكلوي بمديرية الغيضة في محافظة المهرة اليمنية تقديم خدماته الطبية للمستفيدين بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

واستقبل المركز خلال شهر مايو الماضي 95 مريضًا بينهم 44 مريضًا حصلوا على 396 جلسة غسيل كلوي، منها 395 جلسة مجدولة وجلسة إسعافية واحدة، بينما تلقى 51 مريضًا خدمات المعاينة والفحوصات الطبية في عيادة أمراض الكلى، حيث بلغت نسبة الذكور 64%، ونسبة الإناث 36%، بينما شكلت نسبة النازحين 5%، والمقيمين 94%، وشكلت نسبة اللاجئين 1%.

ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلةً بالمركز لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.

اليمن
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
مركز الغسيل الكلوي
مديرية الغيضة
المهرة

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