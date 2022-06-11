مركز الغسيل الكلوي في الغيضة يواصل تقديم خدماته الطبية للمستفيدين

واستقبل المركز خلال شهر مايو الماضي 95 مريضًا بينهم 44 مريضًا حصلوا على 396 جلسة غسيل كلوي، منها 395 جلسة مجدولة وجلسة إسعافية واحدة، بينما تلقى 51 مريضًا خدمات المعاينة والفحوصات الطبية في عيادة أمراض الكلى، حيث بلغت نسبة الذكور 64%، ونسبة الإناث 36%، بينما شكلت نسبة النازحين 5%، والمقيمين 94%، وشكلت نسبة اللاجئين 1%.