مركز الغطاء النباتي يطلق 100 دورية لحماية ومراقبة الغابات في عسير

أطلق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، دوريات حماية ومراقبة الغابات والمتنزهات في منطقة عسير، التي يتجاوز عددها 100 دورية تغطي خمسة مواقع بالمنطقة، إضافة إلى استخدام خمس طائرات بدون طيار (درونز)؛ وذلك لرصد التعديات والمخالفات على الغطاء النباتي وكشفها، وضبط مرتكبيها، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق اللوائح التنفيذية لنظام البيئة.

وأوضح المشرف العام على التراخيص واللوائح بالمركز علي الأسمري، أن إطلاق الدوريات بمنطقة عسير يأتي ضمن مشروع يشمل المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية، في إطار محافظة المركز على الغابات والمتنزهات فيها عبر تأمين التجهيزات الأمنية اللازمة، وتوفير الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة في مجال المراقبة والاتصالات؛ لتطبيق أنظمة وإجراءات الحماية حسب الأنظمة المعتمدة محليًا ودوليًا في هذا المجال.

يُذكر أن المركز يعمل على حماية مواقع الغطاء النباتي والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها حول المملكة، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، مما يعزز التنمية البيئية المستدامة، ويسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.