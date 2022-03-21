مركز الفلك الدولي: غُرة رمضان يوم السبت 2 أبريل في أغلبية الدول الإسلامية

توقّع مركز الفلك الدولي أن يكون يوم السبت 02 أبريل غرة شهر رمضان المبارك في أغلبية الدول الإسلامية.
وقال المهندس محمد شوكت عودة؛ مدير مركز الفلك الدولي، في بيانٍ أورده لـ "سبق": حيث إن شهر شعبان بدأ يوم الجمعة 04 مارس 2022م، في معظم الدول الإسلامية، فعليه سيتحرّى معظم الدول هلال شهر رمضان يوم الجمعة 29 شعبان 1443هــ الموافق 01 أبريل.
وأضاف: رؤية الهلال يوم الجمعة 01 أبريل غير مُمكنة بالعين المجردة من أيّ مكان في العالم الإسلامي، في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبةٍ بالغة من أطراف بسيطة من غرب القارة الإفريقية، ورؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بصعوبةٍ بالغة في أجزاءٍ من القارتين الأمريكيتين، وأن رؤية الهلال يومها باستخدام تقنية التصوير الفلكي ممكنة بصعوبةٍ كبيرة في حالة الصفاء التام للغلاف الجوي فقط.
وبيّن الفلكي "عودة"؛ أن هناك إمكانية لرؤية الهلال بالتلسكوب من أجزاءٍ من العالم الإسلامي يوم الجمعة، وقال: نظراً لحدوث الاقتران قبل غروب الشمس وغروب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي، فقد جرت العادة بمثل هذه الظروف أن تعلن أغلبية دول العالم الإسلامي بدء شهر رمضان في اليوم التالي وهو يوم السبت.
02 أبريل وستكون عدّته فيها 30 يوماً
وأشار مدير مركز الفلك الدولي إلى أن الدول التي تشترط الرؤية الصحيحة بالعين المجردة فقط أو تشترط الرؤية المحلية الصحيحة، وهذه دول قليلة، فيتوقع أن يبدأ فيها شهر رمضان المبارك يوم الأحد 03 أبريل، وستكون عدته في بعضها 29 يوماً وفي بعضها الآخر 30 يوماً.
وأورد في بيانه وضع الهلال يوم الجمعة 01 أبريل في بعض المدن العربية والإسلامية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي: في جاكرتا يغيب القمر بعد 11 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 03 ساعات و43 دقيقة. وفي أبوظبي يغيب القمر بعد 14 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 09 ساعات و5 دقائق. وفي مكة المكرّمة يغيب القمر بعد 17 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 10 ساعات و25 دقيقة. وفي عمّان والقدس يغيب القمر بعد 16 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 10 ساعات و34 دقيقة. وفي القاهرة يغيب القمر بعد 17 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 10 ساعات و54 دقيقة. وفي الخرطوم يغيب القمر بعد 18 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 11 ساعة و05 دقائق. وفي الرباط يغيب القمر بعد 23 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 13 ساعة و22 دقيقة، مؤكدًا أن رؤية الهلال في جميع المناطق سالفة الذكر غير ممكنة لا بالعين المجردة ولا باستخدام التلسكوب.
تجدر الإشارة إلى أن أقل مكث لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة كان 29 دقيقة، أما أقل عمر هلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة فكان 15 ساعة و33 دقيقة، ولا يكفي أن يزيد مكث الهلال وعمره عن هذه القيم لتمكن رؤيته، إذ إن رؤية الهلال متعلقة بعوامل أخرى كبُعده الزاوي عن الشمس وبعده عن الأفق وقت رصده.
وللتعرف على نتائج رصد هلال شهر رمضان، يمكن زيارة موقع المشروع الإسلامي لرصد الأهلة التابع لمركز الفلك الدولي على شبكة الإنترنت على العنوان (www.AstronomyCenter.net)، حيث أنشئ المشروع عام 1998م ويضم حاليًا أكثر من1500 عضو من علماء ومهتمين برصد الأهلّة وحساب التقاويم، ويشجع المشروع المهتمين في مختلف دول العالم على تحرّي الهلال وإرسال نتائج رصدهم إلى المشروع عن طريق موقعه على شبكة الإنترنت، حيث تنشر تباعًا بعد تدقيقها وتمحيصها.