مركز الفلك الدولي: غُرة رمضان يوم السبت 2 أبريل في أغلبية الدول الإسلامية

وأورد في بيانه وضع الهلال يوم الجمعة 01 أبريل في بعض المدن العربية والإسلامية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي: في جاكرتا يغيب القمر بعد 11 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 03 ساعات و43 دقيقة. وفي أبوظبي يغيب القمر بعد 14 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 09 ساعات و5 دقائق. وفي مكة المكرّمة يغيب القمر بعد 17 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 10 ساعات و25 دقيقة. وفي عمّان والقدس يغيب القمر بعد 16 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 10 ساعات و34 دقيقة. وفي القاهرة يغيب القمر بعد 17 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 10 ساعات و54 دقيقة. وفي الخرطوم يغيب القمر بعد 18 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 11 ساعة و05 دقائق. وفي الرباط يغيب القمر بعد 23 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 13 ساعة و22 دقيقة، مؤكدًا أن رؤية الهلال في جميع المناطق سالفة الذكر غير ممكنة لا بالعين المجردة ولا باستخدام التلسكوب.