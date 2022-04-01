مركز الفلك الدولي يتحرّى هلال رمضان اليوم من أعلى قمة في الإمارات ومن مختلف دول العالم

ووفقًا لبيانٍ من مركز الفلك الدولي، فإن المركز قد أسس عام 1998 مشروعًا متخصصًا لرصد الأهلة بمسمى "المشروع الإسلامي لرصد الأهلة" يهدف إلى تكوين شبكة من المهتمين يرصدون الهلال عند بداية كل شهر هجري ويرسلون نتائجهم إلى المركز ليقوم بتدقيقها ثم نشرها على موقع المركز على شبكة الإنترنت في نفس يوم التحرّي، لتصبح بذلك مرجعًا للمهتمين لمعرفة الدول التي تمكنت من رؤية الهلال فعلًا، وإضافةً إلى ذلك تحتوي صفحة كل شهر هجري على البداية الرسمية للشهر في مختلف دول العالم، ولهذا أهمية كبرى خاصةً للجاليات المسلمة في الخارج نظرًا لأهميته في تحديد بداية الشهر في تلك الدول، حيث قد أصبح موقع المركز مصدرًا غنيًا للباحثين في هذا المجال لاحتوائه على نتائج تحري الهلال وبدايات الأشهر الهجرية لجميع الأشهر منذ عام 1999م، فيما يمكن زيارة موقع المشروع على الرابط التالي: (https://www.astronomycenter.net/icop.html).