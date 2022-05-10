مركز القلب بـ"طبية مكة" يقدّم خدماته التخصصية لـ ٥٨ معتمراً خلال رمضان

استقبل مركز القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدّسة عضو تجمُّع مكة المكرّمة الصحي، خلال شهر رمضان المبارك ٥٨ معتمراً من جنسيات مختلفة كانوا يعانون أمراض القلب تنوّعت معها الإجراءات الطبية، حسب حاجة كل حالة ما بين عمليات قسطرة تداخلية وعمليات قلب مفتوح وعلاج دوائي.
من جهته، أوضح المدير العام التنفيذي للمدينة الطبية الدكتور وليد محمد حسين، أنه تمّت مغادرة أكثر من ٩٠% من الحالات بعد أن تلقوا الرعاية الصحية المناسبة بفضل من الله -عزّ وجلّ- ثم الدعم الكبير اللا محدود الذي تتلقاه وزارة الصحة من مقام حكومة خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة حثيثة من وزارة الصحة بتوفير كافة الإمكانات والكوادر ذات التأهيل العالي لتقديم خدمات صحية بجودة عالية لضيوف بيت الله الحرام والمواطنين والمقيمين.