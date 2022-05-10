مركز القلب بـ"طبية مكة" يقدّم خدماته التخصصية لـ ٥٨ معتمراً خلال رمضان

من جهته، أوضح المدير العام التنفيذي للمدينة الطبية الدكتور وليد محمد حسين، أنه تمّت مغادرة أكثر من ٩٠% من الحالات بعد أن تلقوا الرعاية الصحية المناسبة بفضل من الله -عزّ وجلّ- ثم الدعم الكبير اللا محدود الذي تتلقاه وزارة الصحة من مقام حكومة خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة حثيثة من وزارة الصحة بتوفير كافة الإمكانات والكوادر ذات التأهيل العالي لتقديم خدمات صحية بجودة عالية لضيوف بيت الله الحرام والمواطنين والمقيمين.