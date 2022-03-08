"مركز القيادة والتحكم" يجسّد التكامل الدفاعي بمعرض الدفاع العالمي

يقدم "مركز القيادة والتحكم" ضمن فعاليات معرض الدفاع العالمي المقام حاليًا بالرياض، عرضًا لطريقة التكامل الدفاعي في تصدي ومواجهة التهديدات الأمنية الجديدة منذ بدايتها، ويستخدمه عديد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية والشركات الدفاعية الرائدة عالميًا، وتستخدم فيه أحدث الأنظمة والتقنيات لبناء استراتيجيات تسهم في تحقيق مستهدفاتها.