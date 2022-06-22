مركز المراقبة الصحية يقدم خدماته لأكثر من 8 آلاف حاج عراقي بمنفذ جديدة عرعر

مما يذكر أن مستشفى جديدة عرعر العام بسعة 50 سريرًا، إضافة إلى 5 أسرَّة للعناية المركزة مجهزة تجهيزًا عاليًا، وغرفة عمليات مجهزة تجهيزًا عاليًا أيضًا، و10 عيادات خارجية بمختلف التخصصات الطبية، ويعمل بالمستشفى أكثر من 100 موظف، تختلف تخصصاتهم بين الأطباء والممارسين الصحيين والخدمات المساعدة والمساندة.