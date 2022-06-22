مركز المراقبة الصحية يقدم خدماته لأكثر من 8 آلاف حاج عراقي بمنفذ جديدة عرعر

قدمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية خدماتها وإمكاناتها الصحية والطبية لخدمة حجاج بيت الله الحرام القادمين من جمهورية العراق الشقيقة، وذلك عبر منفذ جديدة عرعر؛ لخدمة أكثر من 8 آلاف حاج عراقي على مدى الأيام الستة الماضية.
وتمثلت الخدمات في مركز المراقبة الصحية الذي يقدم مناظرة جميع الحجاج القادمين من المنفذ فور وصولهم للاكتشاف المبكر لحالات الأمراض المعدية ذات الأهمية التي تخضع للوائح الصحية الدولية، وإحالة الحالات المشتبه بها للمستشفيات المرجعية لاستكمال الفحوصات، وتأكيد التشخيص، وتطبيق الاشتراطات الصحية بالنسبة للأمراض التي تخضع للوائح الصحية الدولية، ورصد المخالفات المتعلقة بالاشتراطات الصحية اللازمة.
وأوضحت صحة الحدود الشمالية أن من مهام المركز تشديد الرقابة على مصادر المياه بالمنفذ، وأخذ العينات اللازمة لفحصها والتأكد من سلامتها، وتقديم التوعية الصحية للحجاج، وتسجيل بيانات الحجاج والإجراءات الوقائية التي تمت لهم في نظام حصن بلس بمنصة صحة. وبلغ عدد الكوادر الصحية بمركز المراقبة الصحية 20 فردًا من مراقبي الوبائيات، والأطباء، والخدمات المساندة.
كما وفرت صحة الشمالية عربة حديثة (مقطورة) مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية والكوادر البشرية، تشتمل على عيادة طبية، ومحطة انتظار، وعدد الكوادر الطبية فيها 4 أشخاص (أطباء، تمريض وخدمات مساندة).
مما يذكر أن مستشفى جديدة عرعر العام بسعة 50 سريرًا، إضافة إلى 5 أسرَّة للعناية المركزة مجهزة تجهيزًا عاليًا، وغرفة عمليات مجهزة تجهيزًا عاليًا أيضًا، و10 عيادات خارجية بمختلف التخصصات الطبية، ويعمل بالمستشفى أكثر من 100 موظف، تختلف تخصصاتهم بين الأطباء والممارسين الصحيين والخدمات المساعدة والمساندة.
والمستشفى مزود بشبكة اتصال متطورة مباشرة لاسلكية وسلكية للاتصال بالمستشفيات المرجعية بمدينة عرعر، إضافة إلى وجود 3 سيارات إسعاف عناية مركزة لنقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات مدينة عرعر.