مركز المصالحة بوزارة العدل يوقّع عدة اتفاقيات لمشروع المصلح المسجل

وأكدت الوزارة أن مشروع المصلح المسجل يستهدف الارتقاء بمستوى خدمات الصلح من خلال توفير قنوات متعددة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية للمساهمة في الصلح والتوسع في خدمة المسارات كافة، وتحقيق الجودة العالية في خدمات الصلح عبر استقطاب الكفاءات وذوي الخبرة، وتقديراً لما يحمله المشروع من أهمية دشّنت الوزارة المرحلة التجريبية للمشروع للتأكد من جودة مخرجاته؛ حيث أثمر ذلك تمكين 45 مصلحاً ومصلحة مسجلين لممارسة الصلح في مسار الأحوال الشخصية والمسار التجاري والمسار الحقوقي، وعقد أكثر من 15 ورشة عمل تدريبية للجهات المسجلة.