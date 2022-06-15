مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة والهلال الأحمر السعودي يطلقان "برنامج الإسعافات الأولية للأشخاص ذوي الإعاقة "

وتعتبر هذه المبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي في مجالها،حيث ستقدم التدريب المجاني لما يزيد عن 1000 متدرب ومتدربة في 13 منطقة في المملكة خلال السنة الأولى، وذلك من خلال مسارين تدريبيين الأول: برنامج تدريب المدربين TOT الموجه للمدربين المعتمدين من هيئة الهلال الأحمر السعودي لاعتمادهم للتدريب في هذا البرنامج الحديث، والثاني: برنامج تدريبي عام موجه إلى الممارسين الصحيين، والمسعفين، وأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، ومعلمي ومعلمات الطلاب ذوي الإعاقة في مختلف المراحل، ومقدمي الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة، والعاملين في مؤسسات التعليم والرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، والمتطوعين، وأفراد المجتمع والمهتمين .