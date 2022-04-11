مركز الملك سلمان للإغاثة يجري 86 عملية جراحة قلب في حضرموت

ويأتي المشروع الذي تم تنفيذه في مركز نبض الحياة لأمراض القلب في مدينة المكلا في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الطبي في الجمهورية اليمنية الشقيقة.