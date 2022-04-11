مركز الملك سلمان للإغاثة يجري 86 عملية جراحة قلب في حضرموت

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، المشروع الطبي التطوعي الـ12 ضمن برنامج نبض السعودية التطوعي لأمراض وجراحات القلب المفتوح في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت في اليمن وذلك بالشراكة مع منظمة البلسم الدولية.
وتفصيلاً، أجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز ٦٧ قسطرة علاجية و19 جراحة قلب مفتوح للبالغين، وذلك بأيد سعودية ماهرة تكللت - ولله الحمد - جميعها بالنجاح .
ويأتي المشروع الذي تم تنفيذه في مركز نبض الحياة لأمراض القلب في مدينة المكلا في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الطبي في الجمهورية اليمنية الشقيقة.