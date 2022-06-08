مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم برنامجه النوعي التطوعي في المكلا



وكان قد أكد نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لشؤون التدريب، الدكتور عادل بن حمد الزنيدي أن هذه الجهود التطوعية تأتي تجسيداً للدور الريادي الذي تقوم به المملكة من عطاء إنساني لا محدود، وتحقيقاً لرؤيتها 2030 ومواكبة لطموح القيادة الرشيدة من خلال العمل البناء المثمر وتنشيط الأثر الاجتماعي للقطاع غير الربحي، وانطلاقاً من دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تنويع الشراكات التي تحقق الغايات التدريبية والإنسانية النبيلة.

