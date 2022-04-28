مركز الملك سلمان للإغاثة يُسلّم الإمداد الدوائي بوزارة الصحة اليمنية

وأشارت مديرة قطاع الإمداد الدوائي بوزارة الصحة الدكتورة سعاد ميسري إلى أن القطاع تسلّم من المركز 89 طنًّا من الأدوية الخاصة بالأطفال والمضادات الحيوية وكمية من المستلزمات الطبية، للإسهام في التخفيف من آلام المرضى، مثمنة دعم المركز المعهود للقطاع الطبي اليمني.