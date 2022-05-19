مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم مساعدات إنسانية للفلبين

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، بتسليم مساعدات إنسانية إلى جمهورية الفلبين بقيمة 3 ملايين و200 ألف دولار أمريكي، تضمنت مساعدات عينية بأجهزة ومستلزمات طبية ووقائية بقيمة مليون و700 ألف دولار لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسليم دعم مالي لصالح وزارة الصحة الفلبينية بقيمة مليون و500 ألف دولار للتخفيف من آثار إعصار "راي" الذي أصاب الفلبين مؤخرًا، ومساعدة الأعمال الإغاثية والطوارئ الصحية في مدينة مراوي.