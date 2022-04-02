مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلالًا غذائية في السودان وكوسوفو والنيجر

وتضمنت الفعالية إقامة مسابقة للرسم احتفاءً باليوم العالمي للمياه، شارك فيها الأطفال وسط أجواء من الحماس والسرور، وتشجيع وتحفيز من أسرهم؛ حيث عبرت رسوماتهم عن مدى أهمية المياه في الحياة، كما جسدت حياتهم في المخيمات وارتباطهم الوثيق بمركز الملك سلمان للإغاثة الذي أسهم بتوفير مياه الشرب والاستخدام المنزلي في مخيماتهم من خلال مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي.