مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلالًا غذائية في السودان وكوسوفو والنيجر

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 544 سلة غذائية رمضانية في مناطق الزهراء وأبوذر والحجاج والعامرية التابعة لمحلية الجنينة بولاية غرب دارفور بجمهورية السودان الشقيقة، وتشتمل على المواد الغذائية الأساسية التي تكفي الأسرة الواحدة لمدة شهر، استفاد منها 3,808 أفراد.
كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1,000 سلة غذائية رمضانية في العاصمة في مناطق تلابيري وكوبي وتلابيري وكوكري ويسينا كورا وتودولا وبنغو كوري بجمهورية النيجر، تشتمل على المواد الغذائية الأساسية التي تكفي الأسرة الواحدة لمدة شهر، استفاد منها 5,000 فرد.
ويأتي ذلك في إطار مبادرة إطعام الرمضانية التي تهدف إلى توزيع 156.993 سلة غذائية تزن 8.430 طنًا في 19 دولة يستفيد منها 901.463 فردًا، وذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقوم بها المملكة ممثلة في المركز خلال شهر رمضان المبارك.
ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 13 طنًا و200 كيلوغرام من السلال الغذائية الرمضانية في مدينة فريزاي بجمهورية كوسوفو، استفاد منها 220 أسرة، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام 1443هـ.
وضمن أنشطته الإغاثية نظّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، فعالية ترفيهية للأطفال في مخيمات الجشة وآل جابر أحد أكبر مخيمات النازحين في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.
وتضمنت الفعالية إقامة مسابقة للرسم احتفاءً باليوم العالمي للمياه، شارك فيها الأطفال وسط أجواء من الحماس والسرور، وتشجيع وتحفيز من أسرهم؛ حيث عبرت رسوماتهم عن مدى أهمية المياه في الحياة، كما جسدت حياتهم في المخيمات وارتباطهم الوثيق بمركز الملك سلمان للإغاثة الذي أسهم بتوفير مياه الشرب والاستخدام المنزلي في مخيماتهم من خلال مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي.
ويأتي ذلك في إطار اهتمام المركز بالأطفال في المناطق المتضررة والمحتاجة، وتوفير كل ما يسهم في التخفيف من معاناتهم.