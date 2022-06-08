"مركز الملك عبدالعزيز" يطلق الدورة الثانية من جائزة الحوار الوطني ‏

وقال الأمين العام للمركز الدكتور عبدالله الفوزان: إطلاق جائزة الحوار الوطني يأتي استمرارًا للنجاح الذي حققته في دورتها الأولى، كما يأتي تأكيدًا لأهمية الدور الذي تضطلع به في تحقيق أهداف المركز ورسـالته؛ لكونها ترتكز على مجموعة من ‏المعايير، التي تسهم في تعزيز منظومة القيم الإيجابية التي يسعى المركز إلى ترسيخها في المجتمع، بما يحقق رؤى وتطلعات قيادتنا ‏ بنشر ثقافة الحوار والتسامح والتعايش والتلاحم بين كافة أطياف المجتمع، ومواجهة كل ما يهدد النسيج المجتمعي‎.‎