مركز الوعي الفكري بالتعليم يقيم ورشة عمل ضمن فعاليات المؤتمر الدولي

وبيّن أن المركز يعمل مع إدارات التعليم والجامعات؛ لتعزيز الوعي الفكري بمفهومه الشامل، ولضمان سلامة المناهج التعليمية الفكرية، والبيئات التعليمية، سواء ما يتعلق بالمعلم أو الطالب، وذلك من خلال برامج وفعاليات ومسابقات وطنية تحقق هذه المستهدفات، مشيراً إلى أن المركز يتعاون مع الجامعات وإدارات التعليم للعمل على خلوّ المناهج التعليمية والمصادر العلمية مما يشوبها فكرياً من خلال آلية حوكمة دقيقة، حيث تم إجراء أكثر من مائتي ألف تعديل على المناهج؛ لتنقيتها فكرياً وتزويدها بالقيم الوطنية.