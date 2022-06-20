مركز د. سليمان الحبيب بالحي الدبلوماسي ينقذ ثلاثينيًا من جلطة قلبية حادة

وأشار د. "أسعد" إلى أن الإمكانيات الكبيرة التي يحظى بها المركز، مكنته من إنقاذ عددٍ من الحالات الطارئة، وأن السرعة التي يتم التشخيص والعلاج فيه يعكس التطور الكبير الذي أحدثته مجموعة د. سليمان الحبيب في مجال طب الطوارئ، من خلال استخدام الطب الاتصالي المقرون بالكفاءات الطبية المتخصصة، وتطبيق أحدث التقنيات العلاجية والتداخلية والاستفادة من الثورة الرقمية في مجال الطب.