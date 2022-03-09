مركز زراعة الكلى في مستشفى د.سليمان الحبيب بالسويدي يُجري عملياتٍ ناجحة

أجرى مركز زراعة الكلى بمستشفى د.سليمان الحبيب بالسويدي، عدة عمليات نقل وزراعة كلى بنجاح كبير ولله الحمد، لعدد من المرضى المصابين بالفشل الكلوي، إذ كانوا يعيشون على جلسات الاستصفاء الدموي بواقع جلستين أو ثلاث جلسات أسبوعيًّا.
وقال د.سمير سندي المدير الطبي للمستشفى: جميع العمليات التي أجريت بالمركز تكللت -ولله الحمد- بالنجاح التام، ودون أي مضاعفات أو مخاطر على المتبرعين أو المرضى الزارعين؛ مضيفًا أن المركز يُعد من أحدث وأفضل مراكز زراعة الكلى بالمنطقة، ويضم نخبة من الكفاءات الطبية التي تتميز بالتأهيل العلمي الرفيع والخبرة الواسعة من كبرى المستشفيات الأوروبية والأمريكية، وطاقم تمريضي وفني متمرس، إضافة إلى أن المركز أيضًا مزود بأحدث التقنيات الطبية التشخيصية والعلاجية.
وتابع المدير الطبي: هذه الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها المركز، أهّلته لتقديم رعاية صحية متكاملة، وفق أعلى معايير الجودة العالمية، في تخصص زراعة الكلى، علاوة على أنه يجد الإسناد من أقسام أخرى تحظى أيضًا بمقدرات كبيرة؛ كقسم المسالك البولية، وأمراض الكلى، والتخدير؛ حيث تتكامل أدوارها وتشكل فريقًا واحدًا متكاملًا؛ لضمان تحقيق أفضل النتائج في عمليات زراعة الكلى، إضافة إلى الدور الكبير الذي تلعبه وحدة العناية المركزة التي تقوم بمتابعة حالات زراعة الكلى عبر طاقم طبي مؤهل ومتخصص في إجراءات العناية المركزة، تحت إشراف استشاريين متخصصين، على مدار الساعة وكوادر تمريضية ذات خبرة عالية لمراقبة المريض لحظة بلحظة.
وتتوفر للمركز كذلك غرف عمليات وفق أعلى المواصفات، ومجهزة بأحدث التقنيات إضافة إلى أن المستشفى يتمتع بمختبر متطور يتميز بدقة النتائج، وحاصل على شهادات الاعتماد العالمية، والتي من بينها شهادة التميز بمستشفيات العالم العربي والشرق الأوسط من Arab Health.
الجدير بالذكر أن مستشفى د.سليمان الحبيب بالسويدي لديه سجل حافل بالجوائز والشهادات المحلية والعالمية؛ حيث حصل على شهادة اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI، واعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، إضافة إلى اعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، وكذلك جائزة الجودة الذهبية من المنظمة العالمية للعناية بالمرضى PLANETREE، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى، علاوة على اعتماد الجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية.