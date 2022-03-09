مركز زراعة الكلى في مستشفى د.سليمان الحبيب بالسويدي يُجري عملياتٍ ناجحة

وتابع المدير الطبي: هذه الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها المركز، أهّلته لتقديم رعاية صحية متكاملة، وفق أعلى معايير الجودة العالمية، في تخصص زراعة الكلى، علاوة على أنه يجد الإسناد من أقسام أخرى تحظى أيضًا بمقدرات كبيرة؛ كقسم المسالك البولية، وأمراض الكلى، والتخدير؛ حيث تتكامل أدوارها وتشكل فريقًا واحدًا متكاملًا؛ لضمان تحقيق أفضل النتائج في عمليات زراعة الكلى، إضافة إلى الدور الكبير الذي تلعبه وحدة العناية المركزة التي تقوم بمتابعة حالات زراعة الكلى عبر طاقم طبي مؤهل ومتخصص في إجراءات العناية المركزة، تحت إشراف استشاريين متخصصين، على مدار الساعة وكوادر تمريضية ذات خبرة عالية لمراقبة المريض لحظة بلحظة.