مركز سليمان الحبيب بحي السفارات يُنقذ حياة شاب مصاب بجلطة قلبية حادة

وأضاف الدكتور العسيري؛ أنه بعد التأكّد من التشخيص تم التواصل مع استشاري القلب من خلال مركز العمليات الطبية بأقسام الطوارئ، وتفعيل فريق القسطرة القلبية، وتمّ نقل المريض الى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي؛ كونه أقرب مستشفى للمركز الطبي بحي السفارات ويرافقه فريق طبي متخصص لمثل هذه الحالات، وخلال عملية النقل بالإسعاف كان الفريق الطبي على اتصال مع مركز العمليات عبر تقنية طب الاتصال عن بعد Telemedicine لضمان أعلى معايير السلامة والإشراف المباشر على الحالة خلال النقل. بعدها أخضع لعملية قسطرة قلبية، تم فيها تحرير الشرايين من الخثرة الدموية واستعادة حركة الدم الطبيعية وزراعة دعامة بالشريان، ومن ثم تم تنويمه بالعناية المركزة بحالة مستقرة ولله الحمد، وغادر المستشفى إلى منزله بعد نحو "48" ساعة من العناية الطبية المركزة، وهو بحالة صحية ممتازة.