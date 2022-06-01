مركز علاج السمنة بـ"د. سليمان الحبيب الخبر".. تميّز لافت في العمليات التصحيحية.. وحلول علاجية متنوعة وآمنة

ويتم كذلك إجراء مجموعة متنوعة من عمليات السمنة التي تلائم أولئك الذين يعانون من السمنة المفرطة، بكفاءة وأمان عاليين، كجراحة تكميم المعدة؛ لتقليص حجمها بإزالة جزء منها، وهو إجراء يهدف إلى تقليل الشهية وكميات الطعام التي يتناولها المريض، فضلاً عن إجراء عمليات تحويل مسار المعدة المصغر MGB، لتقليص حجم المعدة ونسب امتصاص الجسم للغذاء، وهذا الإجراء فعال، وتتراوح نسبة فقدان الوزن الزائد بعدها ما بين 55 إلى 60%، وتصل إلى 100% حال التزم المريض بالإرشادات الطبية.