مركز علاج السمنة بـ"د. سليمان الحبيب الخبر".. تميّز لافت في العمليات التصحيحية.. وحلول علاجية متنوعة وآمنة

يُعتبر مركز علاج السمنة بمستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر من أكبر وأحدث المراكز المتخصصة في تشخيص وعلاج السمنة بالشرق الأوسط، ويقدم باقة متنوعة من أفضل الخيارات العلاجية التي تتسم بالتكاملية، منها الجراحية وغير الجراحية، بأيدي كفاءات طبية متميزة، من حملة الزمالات الأمريكية والأوروبية.
ويتميز المركز بأنه مجهز بأحدث التقنيات الطبية، وهو حاصل على شهادة الاعتماد من مؤسسة الاعتماد والتميز الأمريكية SRC، التي صنّفته ضمن أفضل المراكز المتخصصة في علاج السمنة.
وقد تميز المركز بشكل كبير في إجراء العمليات التصحيحية لجراحات السمنة التي لم يُكتب لها التوفيق لسبب ولآخر، وقد نجح في إنهاء آلام عدد كبير من المرضى الذين عانوا من التبعات الجسدية والنفسية لمضاعفات عمليات سابقة، وقد شهد المركز خلال الفترة الأخيرة إجراء 3 عمليات تصحيحية ناجحة، لمرضى عانوا من أعراض متباينة بعد خضوعهم لجراحات، كتزايد الوزن والارتجاع الحاد المستمر والفقدان الحاد للوزن، ونقص بعض الفيتامينات والإصابة بالأنيميا، وتكللت هذه العمليات التي تُجرىَ بأمان وبأيدي نخبة من الكفاءات الطبية المتمرسة بالنجاح التام.
ويقدم المركز رعاية صحية تتلاءم مع التوصيات الأوروبية، على أيدي فرق طبية مؤهلة وتتمتع بالخبرة العالية في هذا التخصص، إضافة إلى التدريب المكثف للإحاطة بآخر المستجدات الطبية في تشخيص وعلاج السمنة، ويبدأ المراجعون رحلة التخلص من السمنة، بإجراء فحوصات دقيقة، تشمل تحديد كتلة الجسم وقياس نسبة الدهون والعضلات، وكذلك السوائل في الجسم باستخدام أحدث التقنيات، ومن ثم تطرح للمريض الخيارات العلاجية التي تناسب حالته.
ومن أبرز هذه الخيارات تغيير النظام الغذائي، عبر اتباع برامج حمية غذائية تحت إشراف أخصائيات التغذية، لإنقاص الوزن بمعدل ثابت يتراوح ما بين 10 إلى 15%؛ للتخلص من السمنة نهائياً، وبطريقة آمنة.
ومن الحلول غير الجراحية أيضاً العلاج الدوائي والنفسي والسلوكي، وبالون المعدة Elipse المبرمج الذكي، الذي يساعد على فقدان 15 إلى 25 كجم خلال 4 أشهر.
ويتم كذلك إجراء مجموعة متنوعة من عمليات السمنة التي تلائم أولئك الذين يعانون من السمنة المفرطة، بكفاءة وأمان عاليين، كجراحة تكميم المعدة؛ لتقليص حجمها بإزالة جزء منها، وهو إجراء يهدف إلى تقليل الشهية وكميات الطعام التي يتناولها المريض، فضلاً عن إجراء عمليات تحويل مسار المعدة المصغر MGB، لتقليص حجم المعدة ونسب امتصاص الجسم للغذاء، وهذا الإجراء فعال، وتتراوح نسبة فقدان الوزن الزائد بعدها ما بين 55 إلى 60%، وتصل إلى 100% حال التزم المريض بالإرشادات الطبية.