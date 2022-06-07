مركز كادينا للتجميل راعيًا ذهبيًا لملتقى الطب التجميلي في موسمه الخامس

من جهته أكد مدير التسويق في مركز كادينا الاستاذ محمد السالم على أن مشاركة المركز تأتي في سياق عرض إمكانيات المركز واستعراض أحدث ما توصّل إليه العلم في التقنيات الطبية، والاسهام في رفع مستوى التنافس لرفع جودة الخدمات المقدمة في قطاع التجميل، بحضور طاقم مركز كادينا الذي يضم مجموعة من الاستشاريين والأطباء السعوديين المتخصصين الّذين يطبّقون أعلى معاییر الجودة في مختلف التخصّصات التجميلية .