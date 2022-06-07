مركز كادينا للتجميل راعيًا ذهبيًا لملتقى الطب التجميلي في موسمه الخامس

مركز كادينا يرعى الحدث السنوي الأبرز على مستوى الشرق الأوسط ملتقى الطب التجميلي بموسمه الخامس رعايةً ذهبيةً، إذْ يؤكد مركز كادينا أن رعايته لهذا الحدث الذي يعد الأبرز في عالم الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية ومراكز التغذية والحمية، والذي تنطلق فعالياته بتاريخ 7 يونيو 2022 بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، الوجهة الأبرز للفعاليات في الرياض
وتأتي هذه المشاركة للمرة الثالثة في هذا الملتقى من خلال جناح يحتضن أبرز أسماء الاستشاريين السعوديين على مستوي المملكة، وتقديم استشارات مجانية طيلة أيام الملتقى الذي يجمع أبرز وأهم وأضخم كبريات المراكز والأطباء في عالم الطب التجميلي .
من جهته أكد مدير التسويق في مركز كادينا الاستاذ محمد السالم على أن مشاركة المركز تأتي في سياق عرض إمكانيات المركز واستعراض أحدث ما توصّل إليه العلم في التقنيات الطبية، والاسهام في رفع مستوى التنافس لرفع جودة الخدمات المقدمة في قطاع التجميل، بحضور طاقم مركز كادينا الذي يضم مجموعة من الاستشاريين والأطباء السعوديين المتخصصين الّذين يطبّقون أعلى معاییر الجودة في مختلف التخصّصات التجميلية .
وأوضح السالم بأن المركز سيقوم بتقديم عروض حصرية لزوار الجناح تتراوح ما بين ٣٠٪ إلى ٤٠٪ على الإجراءات التجميلية، مضيفاً بأن نخبة الطاقم الطبي في المركز من مختلف التخصصات سيتواجد طيلة أيام الملتقى لتقديم استشارات مجانية لكافة زوار الجناح، حيث سيتواجد كل من الدكتور عبدالمحسن اللزام - استشاري جراحة التجميل- رئيس قسم جراحة التجميل بجامعة الملك سعود، والدكتور محمد الهداب -استشاري الجلدية والعلاج بالليزر- رئيس قسم الجلدية بجامعة الملك سعود، والدكتور عبدالعزيز المديمغ -استشاري جراحة التجميل- عضو هيئة التدريس بجامعة الامام، والدكتور عبدالمجيد الهدلق -استشاري جراحة التجميل- عضو هيئة التدريس بجامعة الامام، والدكتورة ايمان المخضب - استشارية الجلدية والعلاج بالليزر- عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، والدكتورة نوف الزهراني - استشارية الجلدية والعلاج بالليزر - عضو هيئة التدريس بجامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن
الجدير بالذكر أن ملتقى الطب التجميلي بكافة مواسمه الخمس يعتبر التجمع الأبرز لأهم وأضخم كبريات المراكز والأطباء في عالم الطب التجميلي في الشرق الأوسط