مركز متكامل لضربات الشمس والإجهاد الحراري بمستشفى النور لخدمة الحجاج

وبينت الوزارة أن الخدمات العلاجية تشمل حالات الإجهاد الحراري، وبقية الأمراض المتعلقة بالحرارة، والمتوقع حدوثها هذا العام، حيث هيأ المستشفى مركزاً متخصصاً لضربات الحرارة، والإجهاد الحراري بطاقة سريرية تبلغ 10 أَسِرَّة مجهزة بمضخات للمياه والهواء، وذلك لمواجهة الحالات المتوقعة خلال موسم حج هذا العام، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، في العاصمة المقدسة، والمشاعر، مؤكدة أن هذا المركز يعد الأول على مستوى مستشفيات مكة المكرمة، والذي يعمل تحت إشراف قسم الطوارئ لاستقبال مرضى الإجهاد الحراري وضربات الشمس على مدار 24 ساعة.