مركز متكامل لضربات الشمس والإجهاد الحراري بمستشفى النور لخدمة الحجاج

أوضحت وزارة الصحة أن مستشفى النور التخصصي، عضو التجمع الصحي في العاصمة المقدسة أكمل كافة استعداداته لتقديم الخدمات الصحية والطبية والوقائية والتشخيصية لحجاج بيت الله الحرام من خلال وضع خطة تشغيلية متكاملة خلال موسم حج هذا العام 1443هـ.
وبينت الوزارة أن الخدمات العلاجية تشمل حالات الإجهاد الحراري، وبقية الأمراض المتعلقة بالحرارة، والمتوقع حدوثها هذا العام، حيث هيأ المستشفى مركزاً متخصصاً لضربات الحرارة، والإجهاد الحراري بطاقة سريرية تبلغ 10 أَسِرَّة مجهزة بمضخات للمياه والهواء، وذلك لمواجهة الحالات المتوقعة خلال موسم حج هذا العام، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، في العاصمة المقدسة، والمشاعر، مؤكدة أن هذا المركز يعد الأول على مستوى مستشفيات مكة المكرمة، والذي يعمل تحت إشراف قسم الطوارئ لاستقبال مرضى الإجهاد الحراري وضربات الشمس على مدار 24 ساعة.
وأفادت أن المستشفى أنشأ قسما خاصاً للمرضى المتحسنين من الحجاج بطاقة سريرية تبلغ 30 سريراً لتسهيل خروجهم، إلى جانب تخصيص 53 أسرة لقسم العناية المركزة و13 سرير عناية قلب وجهزت بأحدث التجهيزات لحالات المصابين, إضافة إلى إنشاء وحدة للحروق بسعة سريرية تبلغ 21 سريراً، وفتح عيادات تخصصية على مدار الساعة لتخفيف الضغط على قسم الطوارئ تعمل طيلة موسم الحج، كما جرى توسعة قسم الصيدلية لزيادة كفاءة العمل مع الاهتمام بالتدريب والتعليم المستمر لكافة الكوادر الطبية والتمريضية لتأهيلهم وتزويدهم بالمستجدات الطبية وأحدث الأساليب العلاجية في العالم بما ينعكس على جودة الأداء والخدمات الصحية المقدمة للجميع.
يذكر أن المستشفى تبلغ طاقته السريرية (500) سرير مدعوم بكادر طبي متخصص وأجهزة طبية حديثة، ويتبع نظامًا بأسلوب ومبدأ علمي، ووفق معايير طبية معينة لسرعة تنظيم العمل؛ بتولية الفريق الطبي الاهتمام بالمرضى الأكثر خطورة والأشد حاجة إلى العلاج.