مركز مكة للتحكيم التجاري يطلق برنامج "زمالة التحكيم"

وأردف "معتوق": يعمل المركز على تعزيز صناعة التحكيم المؤسسي والوساطة المتصلة بالقطاعات المالية في المملكة، فضلاً عن الصلح، وذلك تحقيقًا لرؤية غرفة مكة المكرمة في خلق بيئة محفزة للاستثمار من خلال الاعتماد على الأدوات والأساليب الحديثة والتقنية المتقدمة لتطوير قطاعات الأعمال المختلفة، بما في ذلك كافة بدائل تسوية المنازعات، وخلق المزيد من الفرص والتحفيز للنمو.