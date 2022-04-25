مركز مكة للتحكيم التجاري يطلق برنامج "زمالة التحكيم"

أطلق مركز مكة المكرمة للتحكيم التجاري التابع للغرفة التجارية بمكة المكرمة برنامج "زمالة التحكيم"، والذي يُعد أولى مبادرات المركز بالتعاون مع مركز التدريب بالغرفة.
ويبدأ البرنامج يوم الثلاثاء الموافق 17 مايو ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 15 يونيو 2022م، من الساعة 5:00 إلى 10:00 مساءً في مقر الغرفة.
وتتولى تقديم البرنامج نخبة من الخبراء في مجال التحكيم.
وقال رئيس مجلس أمناء مركز مكة المكرمة للتحكيم التجاري الدكتور عمر الخولي: يعتبر هذا البرنامج التدريبي برنامجًا نوعيًا يتكون من خمس مراحل (مستويات)، ومن المقرر تنظيمه مرتين سنوياً، مستهدفاً الراغبين في خوض عالم التحكيم من محامين ومستشارين وخبراء ومهندسين وقضاة وطلاب المراحل النهائية في كليات الشريعة والقانون وغيرهم.
وأضاف: مستويات البرنامج تتمثل في الطبيعة القانونية للتحكيم، واتفاق التحكيم، وأنواعه، وصياغته، وإجراءات الدعوى التحكيمية، وإدارة جلساتها، ومنهجية إصدار الحكم التحكيمي، وطلب إبطال الحكم، والتنفيذ، إضافة إلى نماذج وتطبيقات عملية على قضايا تحكيمية.
وأردف "الخولي": يخدم مركز التحكيم التجاري قطاع الأعمال ويعزز دور القطاع العدلي بتقديم خدمات نوعية متميزة.
من جانبه، قال الأمين العام للغرفة التجارية بمكة المكرمة المهندس عصمت عبدالكريم معتوق: مركز مكة المكرمة للتحكيم التجاري يشكل نواة للعدالة المحفزة لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، وركيزة أساسية في دعم قطاع الأعمال وتخفيف أعباء القضاء العام لاسيما التجاري منه.
وأضاف: غرفة مكة كان لها شرف الحصول على أول ترخيص لإنشاء مركز تحكيم مؤسسي على مستوى الغرف السعودية من قبل اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية.
وأردف "معتوق": يعمل المركز على تعزيز صناعة التحكيم المؤسسي والوساطة المتصلة بالقطاعات المالية في المملكة، فضلاً عن الصلح، وذلك تحقيقًا لرؤية غرفة مكة المكرمة في خلق بيئة محفزة للاستثمار من خلال الاعتماد على الأدوات والأساليب الحديثة والتقنية المتقدمة لتطوير قطاعات الأعمال المختلفة، بما في ذلك كافة بدائل تسوية المنازعات، وخلق المزيد من الفرص والتحفيز للنمو.
وأكد أن من أهم مميزات التحكيم المؤسسي وضوح الإجراءات ومرونتها وسرعة إصدار الأحكام وتنفيذها.