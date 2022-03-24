"مرور العاصمة المقدسة": إغلاق الحركة المرورية للقادمين من شارع الشهداء باتجاه أنفاق التنعيم

أعلنت إدارة مرور العاصمة المقدسة، وبالتنسيق مع ‏الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إغلاق الحركة المرورية للقادمين من شارع الشهداء باتجاه أنفاق التنعيم، وذلك لاستكمال تنفيذ أعمال مشروع الدائري الثالث المتقاطع مع طريق المدينة.