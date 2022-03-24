"مرور العاصمة المقدسة": إغلاق الحركة المرورية للقادمين من شارع الشهداء باتجاه أنفاق التنعيم

أعلنت إدارة مرور العاصمة المقدسة، وبالتنسيق مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إغلاق الحركة المرورية للقادمين من شارع الشهداء باتجاه أنفاق التنعيم، وذلك لاستكمال تنفيذ أعمال مشروع الدائري الثالث المتقاطع مع طريق المدينة.
وأعلن "المرور" أنه سيبدأ إغلاق الطريق بدءاً من صباح يوم السبت الموافق 26 مارس وحتى تاريخ 8 أبريل، معلناً الطريق البديل.
وأوضح أن الاتجاه البديل يكون تكملة الحركة باتجاه المدينة المنورة والالتفاف من أسفل جسر الندوة (البحيرات).
وأهابت إدارة مرور العاصمة المقدسة بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة واتباع اللوحات الإرشادية الموجودة بموقع العمل.