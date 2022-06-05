مرور العاصمة المقدسة يضبط قائد حافلة مدرسية قام بعكس السير

ضبطت دوريات المرور بالعاصمة المقدسة قائد حافلة مدرسية وإحالته إلى هيئة الجزاءات والمخالفات المرورية بعد قيامة بعكس السير معرضًا حياته وحياة الطلاب للخطر.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق"، قام قائد إحدى الحافلات المخصصة لنقل الطلاب، صباح اليوم الأحد، بعكس السير في أحد الشوارع الفرعية بمخطط 2 بالشرائع مخالفًا تعليمات الأمن والسلامة المرورية ومعرضًا حياته وحياة الآخرين والطلاب الذين كان يقلهم للخطر .
وتم ضبط الحافلة وتحرير مخالفة على قائدها وإحالة مالكها إلى هيئة الجزاءات والمخالفات المرورية لتطبيق اللوائح والأنظمة في مثل هذه المخالفات.