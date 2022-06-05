مرور العاصمة المقدسة يضبط قائد حافلة مدرسية قام بعكس السير

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق"، قام قائد إحدى الحافلات المخصصة لنقل الطلاب، صباح اليوم الأحد، بعكس السير في أحد الشوارع الفرعية بمخطط 2 بالشرائع مخالفًا تعليمات الأمن والسلامة المرورية ومعرضًا حياته وحياة الآخرين والطلاب الذين كان يقلهم للخطر .