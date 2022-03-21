محليات

مرور جدة: إغلاق الطرق الفرعية من طريق الملك عبدالعزيز إلى شارع الأمير فيصل بن فهد

ابتداءً من الساعة الـ 5 مساء يوم الأربعاء حتى الثامنة يوم الاثنين المقبل