محليات
مرور جدة: إغلاق الطرق الفرعية من طريق الملك عبدالعزيز إلى شارع الأمير فيصل بن فهد
ابتداءً من الساعة الـ 5 مساء يوم الأربعاء حتى الثامنة يوم الاثنين المقبل
أعلنت إدارة مرور محافظة جدة، أنه سيتم إغلاق جميع الطرق الفرعية من طريق الملك عبدالعزيز الى شارع الأمير فيصل بن فهد المتجهة لـ حلبة كورنيش جدة من (23 مارس) الساعة 5 مساء إلى (28 مارس) الساعة 8 صباحًا .
وبيّن حساب إمارة منطقة مكة المكرمة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه سيتم إغلاق الطرق الفرعية من طريق الملك عبدالعزيز إلى شارع الأمير فيصل بن فهد المتجهة لـحلبة كورنيش جدة ابتداءً من الساعة 5م يوم الأربعاء حتى الساعة 8ص يوم الاثنين الموافق 28 مارس.