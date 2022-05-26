مرور عسير يضبط قائد الدراجة النارية الذي ظهر في مقطع فيديو معرّضًا سلامة الآخرين للخطر

وأوضح حساب المرور على "تويتر" أنه تم ضبط قائد الدراجة الآلية بعد الفيديو الذي ظهر خلاله وهو يقود دراجته بطريقة استعراضية وبشكل مخالف لتنظيمات السير على الطرق؛ مُعَرّضًا سلامة الآخرين للخطر، وتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه.