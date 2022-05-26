محليات
مرور عسير يضبط قائد الدراجة النارية الذي ظهر في مقطع فيديو معرّضًا سلامة الآخرين للخطر
كان يقود دراجته بطريقة استعراضية وبشكل مخالف لتنظيمات السير
ألقى مرور منطقة عسير القبض على قائد الدراجة النارية الذي ظهر في مقطع فيديو متداول، مخالفًا تنظيمات السير على الطرق، ومعرّضًا سلامة الآخرين للخطر.
وأوضح حساب المرور على "تويتر" أنه تم ضبط قائد الدراجة الآلية بعد الفيديو الذي ظهر خلاله وهو يقود دراجته بطريقة استعراضية وبشكل مخالف لتنظيمات السير على الطرق؛ مُعَرّضًا سلامة الآخرين للخطر، وتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه.