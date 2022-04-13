"مرور مكة" تضبط قائد مركبة عكس السير معرضاً حياته والآخرين للخطر

أطاحت دوريات المرور بالعاصمة المقدسة بقائد مركبة تجاهل تعليمات السلامة المرورية وتعمد عكس السير تحت أحد الأنفاق بجبل النور ومضايقة المركبات وتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر وذلك تجاوباً مع "سبق".
وتفصيلاً حصلت "سبق" على مقطع فيديو يظهر قائد مركبة يقوم بعكس أحد العبارات التي تم رصفها بالصبات الخرسانية في طريق جبل النور للتسهيل على مرتاديها وتحديد مساراتهم والتي بدورها مررت المقطع لجهة الاختصاص ممثلة بمرور إدارة العاصمة المقدسة.
تمكنت شعبة السير في ساعات قليلة من تحديد موقع المركبة وضبطها وأحالت قائدها لهيئة الجزاءات والمخالفات المرورية لتطبيق الأنظمة حسب المتبع.