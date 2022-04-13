"مرور مكة" تضبط قائد مركبة عكس السير معرضاً حياته والآخرين للخطر

وتفصيلاً حصلت "سبق" على مقطع فيديو يظهر قائد مركبة يقوم بعكس أحد العبارات التي تم رصفها بالصبات الخرسانية في طريق جبل النور للتسهيل على مرتاديها وتحديد مساراتهم والتي بدورها مررت المقطع لجهة الاختصاص ممثلة بمرور إدارة العاصمة المقدسة.