مرور مكة يضبط قائد مركبة عكس السير بشارع رئيسي في العاصمة المقدسة

أطاحت دوريات المرور في العاصمة المقدسة بقائد مركبة؛ تعمَّد عكس السير بأحد الشوارع الرئيسية في مكة دون مراعاة لأنظمة المرور والسلامة العامة، مُعرِّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وتجاوبت إدارة مرور العاصمة المقدسة مع مقطع الفيديو الذي وثَّق حادثة عكس السير، ووجَّهت فورًا بالقبض على قائد المركبة، وإحالته لهيئة الجزاءات والمخالفات المرورية.

يُذكر أن مخالفة عكس السير من المخالفات التي تُعرِّض السلامة العامة للخطر، وغرامتها لا تقل عن ثلاثة آلاف، ولا تزيد على ستة آلاف ريال.