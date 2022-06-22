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مريضة الزهايمر "مريم" مفقودة بمكة منذ شهر.. وأسرتها تناشد البحث عنها

تبلغ من العمر 84 عامًا وكانت ترتدي عباءة سوداء.. وأسرتها تقيم بـ"سبهاني مكة"
مريضة الزهايمر "مريم" مفقودة بمكة منذ شهر.. وأسرتها تناشد البحث عنها
المفقودة مريم برقاوي
عبدالرزاق البجالي
عبدالرزاق البجالي

ناشدت أسرة "مريم يوسف برقاوي" البحث عن مفقودتهم المتغيبة منذ شهر بعد أن خرجت من منزلها بمخطط السبهاني بمكة المكرمة، ولم يتم العثور عليها حتى الآن.

وبحسب ذويها، فإن المفقودة "مريم" البالغة من العمر 84 عامًا خرجت من منزل أسرتها في تاريخ 24 شوال الماضي من العام الجاري، ولم تعد بعد أن خرجت من منزلها الكائن في مخطط السبهاني بمكة المكرمة، وكانت ترتدي عباءة سوداء، وتعاني مرض الزهايمر.

وأشارت أسرتها إلى أنها بحثت عنها على مدى شهر، إلى جانب تقدمها ببلاغ إلى الشرطة، فيما لم يتم العثور عليها حتى الآن.

ولفتوا إلى أن المناطق التي شوهدت فيها هي: الشوقية، وبجوار سوق السمك بالكعكية، وبطحاء قريش.

وطالبت أسرتها قراء "سبق" بمساعدتهم في البحث عن مفقودتهم، والتواصل معهم على: (0544470537 أو 0504533692).

مكة المكرمة
الزهايمر
المفقودة مريم برقاوي

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