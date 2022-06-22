مريضة الزهايمر "مريم" مفقودة بمكة منذ شهر.. وأسرتها تناشد البحث عنها

وبحسب ذويها، فإن المفقودة "مريم" البالغة من العمر 84 عامًا خرجت من منزل أسرتها في تاريخ 24 شوال الماضي من العام الجاري، ولم تعد بعد أن خرجت من منزلها الكائن في مخطط السبهاني بمكة المكرمة، وكانت ترتدي عباءة سوداء، وتعاني مرض الزهايمر.