مريض يستعيد بصره.. بعد تشخيص دقيق وجراحة متطورة في المركز الطبي الدولي

وكان المريض قد توجه للمركز الطبي الدولي حيث احتاجت الحالة تشخيصاً دقيقاً وسريعاً للوقوف على المشكلة، وهي المهمة التي تكفّلت بها د. ياسمين بخ، استشارية الأشعة التشخيصية.