مزارع الباحة.. منتجات متنوعة من الفواكه على مدار العام

وبحسب إحصائيات قسم الزراعة بالغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الباحة؛ فإن منتجات المنطقة من الفواكه، تتنوع بحسب فصول السنة، ومن أهمها الرمان التي يبلغ عدد أشجارها 700 ألف شجرة تنتج نحو 30 ألف طن سنويًّا من خلال 3000 مزرعة منتشرة في المنطقة، والعنب الذي يتجاوز 50 ألف شجرة وكذلك اللوز الذي تصل عدد أشجاره إلى 50 ألفًا، والمشمش بواقع 10 آلاف شجرة، والحماط بنحو 30 ألف شجرة، إلى جانب مزارع ذي عين للموز التي تقع على مساحة تُقَدر بنحو 71 ألف متر مربع للمسقوي منها في داخل القرية، و200 ألف متر مربع للعثري خارجها.