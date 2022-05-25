مزارع القنفذة تضخ لمناطق المملكة 45 ألف طن سنوياً من المانجو

نجحت محافظة القنفذة في زراعة المانجو من خلال 3000 مزرعة بها 450 ألف شجرة، حيث ساهمت التربة الخصبة بتلك المنطقة في خروج هذه الثمار بحالة جيدة، واستطاعت أن تضخ لجميع مناطق المملكة 45 ألف طن سنوياً.
واعتبر مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، تعزيز التنمية المحلية نافذة تسويقية إلى جميع مناطق ومحافظات المملكة، مؤكداً أهمية تضافر الجهود لتطوير العمل الزراعي والرفع من مستوى هذا القطاع والعمل به يداً بيد للوصول إلى أفضل المستويات لتحقيق الإنجازات التي تخدم المزارعين وتعزيز التنمية المحلية.
وأوضح أن المهرجان الذي تقيمه المحافظة في كل عام والذي يعرض فيه المزارعون منتجاتهم يعتبر نافذة تسويقية وينتظره البعض؛ لأنه جاذب للمتسوقين والباحثين عن منتجات زراعية بجودة عالية.
من جانبه أوضح المهندس ماجد الخليف، مدير التطوع والمسؤولية الاجتماعية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة أن مهرجان القنفذة للمانجو يعد فرصة ثمينة لأبناء المحافظة لتسويق منتجاتهم ولتوجيه طاقات الأفراد ومهاراتهم؛ من أجل تحقيق التطور المنشود على جميع المستويات الزراعية والسياحية ودورها التنموي وأكد ضرورة وجود التطوع كفكر ومنهج إنساني، فالمهرجان يحتوي على معارض متنوّعة وعروضٍ عديدة.
وتتنوّع أنشطة المهرجان وتتراوح بين فعالياتٍ شعبيّةٍ، ومناسباتٍ ترفيهيّةٍ، وليالٍ ثقافيّةٍ.
وكان محافظ القنفذة قد افتتح مساء أمس الثلاثاء، مهرجان المانجو في عامه الحادي عشر ويستمر لخمسة أيام.