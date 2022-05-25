مزارع القنفذة تضخ لمناطق المملكة 45 ألف طن سنوياً من المانجو

نجحت محافظة القنفذة في زراعة المانجو من خلال 3000 مزرعة بها 450 ألف شجرة، حيث ساهمت التربة الخصبة بتلك المنطقة في خروج هذه الثمار بحالة جيدة، واستطاعت أن تضخ لجميع مناطق المملكة 45 ألف طن سنوياً.