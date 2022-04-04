مزارع تبوك تُمدُّ موائد الصائمين بالمنطقة بأكثر من 40 نوعاً من التمور

تمد أكثر من 800 ألف نخلة بمنطقة تبوك في شهر رمضان أسواق المنطقة، بأكثر من 40 نوعاً من التمور, لتثري بذلك موائد إفطار الصائمين الذين يحرصون من خلاله على الاستفتاح بأكل "التمر" كقيمة غذائية لا غنى عنها في شهر رمضان المبارك.