"مزايا تطبيق الفصول الـ3 في التعليم الجامعي" يعددها أكاديميون

وأضاف "الرفاعي": إن أهم إيجابيات نظام الفصول الثلاثة أنه يتيح للطالب أخذ مقررات دراسية أقل من نظام الفصلين مع العديد من أعضاء هيئة التدريس بشكل مستمر مما يساهم في تنوع خبراته وتجاربه الجامعية، وتقليل مدة الفصل الدراسي ستساهم في إعطاء الطالب المهارات والمعارف والقيم الضرورية، وسينعكس ذلك على رفع جودة المقرر ومخرجات التعلم، كما أن قصر مدة الأسابيع الدراسية يحفز الطالب ويزيد من دافعيته للتعلم لشعوره بالإنجاز والنجاح بشكل مستمر وخلال فترة زمنية قصيرة، إلى جانب أن الإجازات القصيرة والمطولة وإجازات اليوم الواحد تساعد الطلبة كثيراً في أخذ الراحة والاستمتاع بالحياة وتقليل الضغوط النفسية المرتبطة بالدراسة للعودة بكل نشاط وحيوية، والأهم من ذلك الحفاظ على الصحة البدنية والعقلية، وكذلك يتيح النظام للطالب رفع معدله التراكمي؛ وذلك بسبب إتاحة الفرصة له بالتركيز على عدد قليل من المقررات الدراسية ومتطلباتها، فيما تسمح الفصول الثلاثة للطالب بالتخرج من الجامعة في ثلاث بدلاً من أربع سنوات.