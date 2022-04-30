مزلقان وادي ذهب بالليث يفشل في أول اختبار.. عزل السكان لساعات

تسببت الأمطار الغزيرة، التي هطلت أمس على أجزاء من محافظة الليث؛ في عزل مركز الرهوة عن المحافظة لساعات، وسط مطالبات من السكان بضرورة وقوف الجهات المعنية لحلّ مشكلة مزلقان وادي ذهب؛ الذي فشل في أول اختبار أمام كمية الأمطار والسيول.
وأفاد السكان أنهم اضطروا إلى الانتظار ساعات طويلة من أجل عبور مزلقان وادي ذهب بمركز الرهوة، بسبب السيول والمياه التي تجمّعت دون أن تعمل قنوات التصريف على أكمل وجه.
وأشاروا إلى أن المزلقان حديث الإنشاء فشل في أول اختبار عقب الأمطار الغزيرة التي هطلت، وعزلهم عن المحافظة والقرى المجاورة لساعات طويلة.
وطالبوا وزارة النقل بضرورة الوقوف على الطريق الجديد الذي تم الانتهاء منه قبل أشهر عدّة؛ ومعالجة أسباب الخلل الحاصل في وصلة المزلقان، على وجه السرعة وذلك لضمان عدم تكرار تلك المشاهد مستقبلاً.