مزلقان وادي ذهب بالليث يفشل في أول اختبار.. عزل السكان لساعات

تسببت الأمطار الغزيرة، التي هطلت أمس على أجزاء من محافظة الليث؛ في عزل مركز الرهوة عن المحافظة لساعات، وسط مطالبات من السكان بضرورة وقوف الجهات المعنية لحلّ مشكلة مزلقان وادي ذهب؛ الذي فشل في أول اختبار أمام كمية الأمطار والسيول.