مُزيَّنة بماء الذهب.. معرض للمصاحف الشريفة النادرة بالرياض

نسخة سلطانية:

ومن المصاحف الشريفة التي تقتنيها المكتبة : مصحف كامل، من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، كتب بمداد أسود وماء الذهب وماء الفيروز، وضبط كلام الله بالشكل داخل جداول بعدة ألوان، والصفحات الأولى والأخيرة أكثر عناية بأشكال هندسية ونباتية مذهبة ومفيرزة، وهو النسخة السلطانية، مجلد بجلد طبيعي مغطى بالخشب وقد حفرت بعض مواضعه وبداخلها أشكال نباتية ذهبت لإعطاء جمالية كما أن له لسانًا. كتب في القرن العاشر الهجري تقديرًا (القرن 10 هـ تقديرًا) الموافق (القرن 16م تقديرًا) القرن السادس عشر الميلادي تقديرًا.