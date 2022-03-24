"المزيني" العقارية تعلن اعتماد مشروع "العالية" لتوفير 3926 منتجًا سكنيًا

أعلنت شركة المزيني العقارية عن اعتماد أمانة منطقة الرياض مشروع "العالية" السكني الواقع في الشمال الشرقي لمدينة الرياض، والذي يقام على مساحة إجمالية تصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين متر مربع، ويوفر 3926 منتجًا سكنيًا متكامل الخدمات.
وأكد العضو المنتدب لشركة المزيني العقارية المهندس علي بن محمد الشهري أن مشروع العالية يأتي ضمن المشاريع التنموية التي ستقوم بتوفير 3926 منتجًا سكنيًا ما بين وحدات سكنية وأراضٍ مطورة، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن مرافق تجارية تتجاوز الـ 400 ألف متر مربع، بالإضافة إلى مساحات شاسعة خصصت لمرافق تعليمية وصحية واجتماعية وأمنية، كذلك حدائق وممرات للمشاة ليكون واحدًا من المشاريع السكنية النموذجية في مدينة الرياض والتي تحقق معايير جودة الحياة.
وأشار المهندس الشهري إلى أن شركة المزيني ستعمل على تطوير المشروع من خلال تنفيذ البنية التحتية التي تشتمل على توفير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي وتصريف الأمطار والاسفلت والإنارة والأرصفة، بالإضافة إلى شبكات الري والألياف البصرية بما يحقق الجودة العالية في المشروع، كما أن الشركة ستعمل على تنفيذ إجراءات ترخيص المشروع من برنامج البيع أو التأجير على الخارطة (وافي).
وأضاف العضو المنتدب لشركة المزيني بأن المشروع سيكون رافداً تنمويًا يخدم قطاع الإسكان ويسهم في زيادة تملك المواطنين وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030، منوهاً إلى أن شركة المزيني العقارية تقوم بتطوير مشاريع سكنية توفر أكثر من 37 ألف منتج سكني ما بين فلل وشقق وأراضٍ مطورة في مختلف مناطق المملكة.
وقدم الشهري شكره وتقديره لأمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف ولكافة مسؤولي الأمانة، وذلك على كل ما يبذلونه من جهود تخدم التنمية في مختلف القطاعات.