"المزيني" العقارية تعلن اعتماد مشروع "العالية" لتوفير 3926 منتجًا سكنيًا

وأكد العضو المنتدب لشركة المزيني العقارية المهندس علي بن محمد الشهري أن مشروع العالية يأتي ضمن المشاريع التنموية التي ستقوم بتوفير 3926 منتجًا سكنيًا ما بين وحدات سكنية وأراضٍ مطورة، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن مرافق تجارية تتجاوز الـ 400 ألف متر مربع، بالإضافة إلى مساحات شاسعة خصصت لمرافق تعليمية وصحية واجتماعية وأمنية، كذلك حدائق وممرات للمشاة ليكون واحدًا من المشاريع السكنية النموذجية في مدينة الرياض والتي تحقق معايير جودة الحياة.