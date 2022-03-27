مسؤولة بشركة "يورك تاورز" توضّح خطوات الحصول على الإقامة العقارية في جورجيا

وأضافت: بخلاف أسعار العقارات في جورجيا التي تعتبر ضمن الأقل في أوروبا، ووجود مساحات واسعة من الطبيعة الخلابة في أغلب المدن الجورجية، وحداثة المباني، ورقي الأحياء والشوارع، وفوق كل ذلك العوائد المرتفعة التي يمكن تحقيقها في مدن مثل تبليسي وباتومي؛ فإن نظام الحصول على الإقامة العقارية في جورجيا؛ يرجّح أيضًا -وبشدة- كفة هذا البلد.