مسؤولة بشركة "يورك تاورز" توضّح خطوات الحصول على الإقامة العقارية في جورجيا

قالت ليكا تسولادزي، المسؤولة الإدارية بشركة يورك تاورز العقارية: إن جورجيا القوقازية تُعد واحدة من أفضل الدول في العالم التي توفر للأجانب مميزات فريدة من نوعها، نظير التملك العقاري على أراضيها، ويعتبر برنامج الإقامة العقارية في جورجيا من أكثر الأشياء المغرية للكثيرين في منطقة الشرق الأوسط والعالم للتملك في جورجيا.
وأضافت: بخلاف أسعار العقارات في جورجيا التي تعتبر ضمن الأقل في أوروبا، ووجود مساحات واسعة من الطبيعة الخلابة في أغلب المدن الجورجية، وحداثة المباني، ورقي الأحياء والشوارع، وفوق كل ذلك العوائد المرتفعة التي يمكن تحقيقها في مدن مثل تبليسي وباتومي؛ فإن نظام الحصول على الإقامة العقارية في جورجيا؛ يرجّح أيضًا -وبشدة- كفة هذا البلد.
وعن خطوات الحصول على الإقامة العقارية في جورجيا، صرحت "ليكا" بأن الحد الأدنى لسعر العقار المؤهل للحصول على الإقامة هو 100 ألف دولار أمريكي (ما يعادل 324 ألف لاري جورجي)، مع إمكانية شراء شقتين أو أكثر، وما دامت قيمة جميع الشقق تتجاوز الحد الأدنى المذكور؛ فإن ذلك يؤهل المالك للحصول على الإقامة.
هذا ويتم تقديم طلب الإقامة في قاعة الخدمات العامة بالعاصمة تبليسي؛ حيث يقوم المالك بتقديم نسخة من المستندات التي تَلَقّاها عند تسجيل العقار، بالإضافة إلى صورتين من جواز السفر.
وتبلغ رسوم معالجة طلب الإقامة 64.81 دولارًا أمريكيًّا (ما يعادل 210 لاري جورجي) للحصول عليها خلال 30 يومًا، أو 101.85 دولار (ما يعادل 330 لاري) خلال 20 يومًا، أو 126.54 دولارًا (ما يعادل 410 لاري) خلال 10 أيام فقط.
وبمجرد منح الإقامة للأجنبي، سيكون عليه العودة مرة أخرى لقاعة الخدمات العامة لتقديم طلب الحصول على بطاقة إقامة إلكترونية، وهي وثيقة هوية رسمية من الدولة مدون بها الجنسية ومحل الإقامة في جورجيا.
وبخصوص الفرق بين الإقامة الدائمة والمؤقتة في جورجيا، قالت "ليكا": إن المالك الأجنبي يحصل على إقامة مؤقتة لمدة عام، مع إمكانية تقدم زوجته والمعالين بطلب للحصول على إقامة مؤقتة مماثلة اعتمادًا على نفس العقار الذي تجاوز سعره القيمة المذكورة.
وبعد انتهاء مدة الإقامة المؤقتة؛ يمكن تجديدها لمدة عام جديد؛ بشرط أن يظل العقار في حوزة المالك، وما عليه سوى التوجه إلى قاعة الخدمات العامة وتقديم صورتين لجواز السفر ودفع رسوم رمزية حتى يتم إصدار بطاقة الإقامة الإلكترونية الجديدة خلال أسابيع قليلة.
ويمكن للمالك الأجنبي الاستمرار في تجديد إقامته المؤقتة في جورجيا لمدة اثني عشر عامًا، وبعد ذلك يمكنه التقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة؛ حيث لن يحتاج بعد ذلك إلى تجديد إقامته كل عام.
وتحدثت "ليكا" عن فرص التملك العقاري في جورجيا، باعتبارها ضمن أفضل الخيارات في العالم؛ وذلك بسبب وجود وحدات سكنية وفلل حديثة تُقدم قيمة عالية مقابل أسعارها المنخفضة، مع توفر وحدات تجارية بمساحات متنوعة تصلح لإقامة الكثير من المشاريع الناجحة في جورجيا، مثل المقاهي والمطاعم ومكاتب الاستشارات السياحية وغيرها، بالإضافة إلى وفرة الأراضي الخصبة المثالية لإقامة مشاريع أخرى واعدة.
وعن تكلفة المعيشة في جورجيا، أكدت "ليكا" أنها تُعد ضمن الأقل بين دول أوروبا كافة؛ فعلى سبيل المثال تتوفر السلع الأساسية بأسعار منخفضة؛ حيث يبلغ سعر الخبز "500 جرام" 0.42 دولار أمريكي (ما يعادل 1.36 لاري جورجي)، وسعر الحليب "1 لتر" 1.24 دولار (ما يعادل 3.99 لاري).
أما عن أسعار المواصلات، فيبلغ سعر لتر البنزين 0.94 دولار (ما يعادل 3.03 لاري)، وبالنسبة لسعر تذكرة المواصلات المحلية فهو 0.25 دولار (ما يعادل 0.80 لاري).
ويبلغ متوسط الرواتب في جورجيا حوالى 363.30 دولارًا (ما يعادل 1169.83 لاري)، مع توجه الدولة بشكل مستمر لزيادة معدل الرواتب، لكي يتناسب مع ظروف المعيشة.