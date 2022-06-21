مسؤولون وبرلمانيون وكبار العلماء في باكستان يثنون على مبادرة طريق مكة

وأعلن المشاركون في المؤتمر وقوفهم مع المملكة العربية السعودية، وتأييدهم لقرارات قيادتها الحكيمة التي تؤدي دورًا رياديًّا في دعم الأمة الإسلامية، معربين عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- على ضم باكستان للمرة الثانية إلى مشروع "مبادرة طريق مكة"، التي تخدم الحجاج الباكستانيين، وتدل على تسخير التقنية الحديثة وتوظفيها لخدمة ضيوف الرحمن.