مسؤول تايلندي: ما تقدمه السعودية للأمة من أعمال جليلة لا يمكن أن تخطئه العين

بحث عضو مجلس النواب بجمهورية إندونيسيا السيد عبدالواحد، مع عضو مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج جنوب شرق آسيا رئيس فريق الحج التنفيذي وليد رشيدي، بحضور عضو الفريق التنفيذي للحج عبدالرحمن عاشور؛ أعمال التجهيزات والتهيئة لإسكان حجاج إندونيسيا في المشاعر المقدسة، وذلك خلال جولة تفقدية استهدفت الوقوف على جاهزية الفرق العاملة قبيل انطلاق الحجيج إلى مشعر عرفات.
في سياق متصل، نوّه رئيس مكتب شؤون حجاج تايلند زكي تاكي بول بالخدمات والتجهيزات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن، وجهود المطوفين في هذا الصدد، وذلك خلال زيارته رفقة وفد من بلاده لمقر شركة مطوفي حجاج جنوب شرق آسيا ببرج مشارق.
وقال "تاكي بول": إن ما تقدمه السعودية للأمة الإسلامية من أعمال جليلة خاصة في مواسم الحج والعمرة، وإعمار الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة لا يمكن أن تخطئه العين.
وأضاف: جئنا للتأكيد على علاقاتنا القوية مع شركة مطوفي جنوب شرق آسيا، وللاجتماع بهتم، وتقديم الملاحظات التي تخص حجاج تايلند، ونشكر شركاءنا على ما يقدمونه لحل المشكلات التي قد تعترض الحجاج، ونقدر عالياً الجهود المبذولة من قبل المسؤولين لتذليل كل الصعاب.
وأردف: لقد أذهلتنا سرعة الاستجابة لكل الملاحظات مما يؤكد قوة التعاون من قبل مطوفي حجاجنا وعلى رأسهم رئيس الشركة ونوابه ومعاونوه، ليؤدي ضيوف الرحمن حجهم بكل طمأنينة ويسر وفق الخطط الكبرى وغير المسبوقة التي أعدّتها حكومة المملكة قيادة ومسؤولين.
وكان برج مشارق قد شهد يوم الأحد اجتماعا ترأسه رئيس مجلس إدارة الشركة عدنان مندورة، بحضور الرئيس التنفيذي للحج وليد رشيدي، ضم المديرين التنفيذيين ورؤساء مراكز الخدمة ومتعهدي الإعاشة والمخيمات.