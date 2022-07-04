مسؤول تايلندي: ما تقدمه السعودية للأمة من أعمال جليلة لا يمكن أن تخطئه العين

وأضاف: جئنا للتأكيد على علاقاتنا القوية مع شركة مطوفي جنوب شرق آسيا، وللاجتماع بهتم، وتقديم الملاحظات التي تخص حجاج تايلند، ونشكر شركاءنا على ما يقدمونه لحل المشكلات التي قد تعترض الحجاج، ونقدر عالياً الجهود المبذولة من قبل المسؤولين لتذليل كل الصعاب.