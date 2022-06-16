مسؤول حجاج ماليزيا: تجهيز مخيمات عرفات تحول كبير لخدمة ضيوف الرحمن

إلى ذلك، اعتبر عضو فرق الحج التنفيذي، المشرف على العلاقات العامة في شركة مطوفي حجاج جنوب شرق آسيا، المشرف على مجلس ماليزيا وبقية الدول محمود دمنهوري، مشروع الخيام المطورة بمشعر منى مشروعاً ريادياً تقوم عليه شركة كدانة للتنمية والتطوير ضمن حزمة من المشاريع التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين من أجل راحة وسلامة ضيوف الرحمن، حيث وصلت نسبة إنجاز الخيام المطورة بمشعر منى إلى 20% من إجمالي المخيمات.