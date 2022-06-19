مسؤول سابق في CIA: العلاقة مع السعودية مهمة لأمريكا.. وزيارة "بايدن" قادرة على إصلاحها

ومع ذلك، يعتبر الكثيرون أن النفط هو المسألة الأبرز في وقت يتجهز فيه "بايدن" لزيارة بلد ينظر إليه بعض الأمريكيين على أنه محطة نفط عملاقة. كما يلمح البعض إلى أن السعودية، كونها العضو الأكبر في أوبك، تلام بشكل أو بآخر على الارتفاع الأخير في الأسعار، غير أن "رول" قال إنه لا يمكن لوم السعودية، معتبرًا أن "الرئيس بوتين يستحق قدرًا لا بأس به من اللوم"، مضيفًا: "لدى السعودية دور تؤديه، إلا أنني لن أبالغ في التشديد على ذلك".