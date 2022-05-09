مساء اليوم.. أمير الرياض يرعى الحفل الافتراضي لمعهد الإدارة بيوم الخريج والوظيفة الـ26

ومن هذه المنطلقات التنموية الطموحة، حرص معهد الإدارة العامة، الذي تأسس منذ أكثر من 60 عاماً، على دراسة هذه المؤشرات المتاحة، واستلهام أحدث النظريات والتجارب العالمية، ومزج التحصيل العلمي بالتدريب العملي المتخصص؛ لتطوير ما يقدمه من برامج تدريبية كي تلائم التخصصات المطلوبة حالياً في سوق العمل المحلي، أبرزها في العلوم والمهارات الرقمية، والتقنية، والعمليات المالية، والموارد البشرية، والشبكات، والبرمجة، والوظائف التشغيلية، والإدارية، والتسويق، وإدارة الأعمال وغيرها، وذلك من أجل زيادة مساهمة هذه الكوادر الوطنية الشابة في تلبية الاحتياج التنموي، وتغطية المتطلبات الملحة، بما يخدم توجهات المملكة الحالية والمستقبلية، وهو ما نجح المعهد في تحقيقه، حيث إنه في كل عام يخرج عدداً من المتدربين والمتدربات للالتحاق بمجالات العمل في القطاعات المختلفة لخدمة الوطن وبلوغ التطلعات، والطموحات والأهداف التنموية الوطنية.