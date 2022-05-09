مساء اليوم.. أمير الرياض يرعى الحفل الافتراضي لمعهد الإدارة بيوم الخريج والوظيفة الـ26

تحت رعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، تنطلق مساء اليوم الاثنين -افتراضيًا- فعاليات يوم الخريج والوظيفة الـ26 الذي ينظمه معهد الإدارة العامة للعام التدريبي الحالي 1443هـ بمشاركة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة المعهد المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومدير عام المعهد الدكتور بندر بن أسعد السجان، وعدد من قيادات المعهد.
وبهذه المناسبة، أعرب مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان عن سعادته برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض لحفل الخريج والوظيفة السادس والعشرين للعام التدريبي 1443هـ، وبمشاركة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.
وبيّن الدكتور بندر السجان أن احتفاء المعهد بتخريج دفعة جديدة من خريجيه وخريجاته من مختلف فروع المعهد في كل مناطق المملكة، يأتي في إطار دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- لقطاع التعليم والتدريب؛ من أجل بناء جيل متميز من الكفاءات الوطنية في كل المجالات، ويبرز هذا الاهتمام وتتضح معالمه المهمة، وسماته الرئيسة في أهداف رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى بناء وتطوير مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، يرتكز على تأهيل وتطوير وتدريب الكفاءات الوطنية الشابة باعتبارهم عماد الوطن ودعائم الاقتصاد ومستقبله الواعد.
وهنّأ "السجان" الخريجين والخريجات، وأولياء أمورهم بالنجاح، وبداية مرحلة مهمة في مسيرة العمل لخدمة وطنهم ومجتمعهم، وقطف ثمار جدّهم واجتهادهم؛ ليسهموا في بناء هذا الوطن المعطاء، ويشاركوا في تحقيق التنمية الشاملة.
وقال: "في هذا العام سيتم تخريج 1875 خريجًا وخريجةً، في العام التدريبي الحالي 1443هـ، موزعين على برامج تدريبية متخصصة في المجالات التالية: الإدارة والسياسات العامة، والمال والأعمال، والتحول الرقمي والمعلومات، والقانون، والموارد البشرية، وذلك بمختلف البرامج الإعدادية بفروع المعهد بمنطقة الرياض، ومنطقة مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، حيث بلغ عدد خريجي وخريجات فرع الرياض بجميع البرامج الإعدادية (1343)، وأما فرع المعهد بمنطقة مكة المكرمة، فقد خرج (310) خريجين وخريجات، وأما خريجو وخريجات فرع المعهد بالمنطقة الشرقية، فبلغ عددهم (222)، ويشتمل برنامج الفعاليات على عدد من الفعاليات المهمة التي نظمها المعهد على مدى ثلاثة أيام، بالإضافة إلى معرض للتوظيف، وورش العمل المتخصصة".
وأكد مدير عام المعهد أن المؤشرات التنموية في بلادنا الغالية تمنحنا قراءة واضحة للمستقبل، ومن المهم السعي، منذ الآن، نحو إتاحة الفرص للكوادر الوطنية الشابة للتدريب، وتطوير قدراتهم، ومواكبة التغيرات السريعة، وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل.
ومن هذه المنطلقات التنموية الطموحة، حرص معهد الإدارة العامة، الذي تأسس منذ أكثر من 60 عاماً، على دراسة هذه المؤشرات المتاحة، واستلهام أحدث النظريات والتجارب العالمية، ومزج التحصيل العلمي بالتدريب العملي المتخصص؛ لتطوير ما يقدمه من برامج تدريبية كي تلائم التخصصات المطلوبة حالياً في سوق العمل المحلي، أبرزها في العلوم والمهارات الرقمية، والتقنية، والعمليات المالية، والموارد البشرية، والشبكات، والبرمجة، والوظائف التشغيلية، والإدارية، والتسويق، وإدارة الأعمال وغيرها، وذلك من أجل زيادة مساهمة هذه الكوادر الوطنية الشابة في تلبية الاحتياج التنموي، وتغطية المتطلبات الملحة، بما يخدم توجهات المملكة الحالية والمستقبلية، وهو ما نجح المعهد في تحقيقه، حيث إنه في كل عام يخرج عدداً من المتدربين والمتدربات للالتحاق بمجالات العمل في القطاعات المختلفة لخدمة الوطن وبلوغ التطلعات، والطموحات والأهداف التنموية الوطنية.
وفي الختام، توجّه "السجان" بخالص الشكر إلى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على رعايته هذا الحفل، والشكر كذلك لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على حرصه ودعمه للمعهد في كافة برامجه ونشاطاته المختلفة؛ مما كان له الأثر الكبير في مجال التنمية الإدارية.