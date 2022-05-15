مساء غد.. خسوف كلي للقمر غير مشاهَد بدول الخليج والعراق والشام

يشهد العالم الليلة القادمة 16 مايو، خسوفًا كليًّا للقمر، ولا يشاهد من شرق العالم العربي لغروب القمر قبل بداية الخسوف الملاحظ.
وأوضح مدير مركز الفلك الدولي، المهندس محمد شوكت عودة، أن الخسوف غير مُشاهَد من دول الخليج واليمن والعراق وبلاد الشام، مع وجود إمكانية لملاحظة تغير طفيف على لَمَعان القمر من غرب السعودية وغرب بلاد الشام قبل غروب القمر بدقائق، وعندها سيكون القمر قريبًا من الأفق الغربي، ويلزم الرصد من مكانٍ أفقُه الغربي مكشوف تمامًا؛ حتى لا يختفي القمر خلف المرتفعات في جهة الغرب.
وقال "عودة": بالنسبة للدول العربية، تشاهد بدايته من شرق إفريقيا مثل مصر والسودان، ويشاهد كاملًا من غرب إفريقيا، وتحديدًا في الجزائر والمغرب.
وأضاف أن بداية دخول القمر في منطقة شبه الظل: الساعة 01:32 غرينتش، وبداية ملاحظة تغير لمعان القمر حوالى الساعة 02:20 غرينتش، وبداية الجزئي الساعة 02:28 غرينتش، وبداية الكلي الساعة 03:29 غرينتش، والذروة الساعة 04:12 غرينتش، ونهاية الكلي الساعة 04:54 غرينتش، ونهاية الجزئي الساعة 05:56 غرينتش، ونهاية شبه الظل الساعة 06:51 غرينتش، وموعد غروب القمر مع شروق الشمس تقريبًا.