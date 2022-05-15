مساء غد.. خسوف كلي للقمر غير مشاهَد بدول الخليج والعراق والشام

وأوضح مدير مركز الفلك الدولي، المهندس محمد شوكت عودة، أن الخسوف غير مُشاهَد من دول الخليج واليمن والعراق وبلاد الشام، مع وجود إمكانية لملاحظة تغير طفيف على لَمَعان القمر من غرب السعودية وغرب بلاد الشام قبل غروب القمر بدقائق، وعندها سيكون القمر قريبًا من الأفق الغربي، ويلزم الرصد من مكانٍ أفقُه الغربي مكشوف تمامًا؛ حتى لا يختفي القمر خلف المرتفعات في جهة الغرب.