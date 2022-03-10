مسابقة "الملك سلمان لحفظ القرآن" تستمع إلى (26) متسابقًا في يومها الأول

استأنفت لجنة تحكيم المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات في دورتها الثالثة والعشرين، أعمالها في الفترة المسائية اليوم الخميس، وذلك بالاستماع إلى ٨ متسابقين، و7 متسابقات، يمثلون منطقة الرياض، كما استمعت اللجنة صباح اليوم إلى 7 متسابقين، و4 متسابقات، يمثلون منطقة القصيم، حيث يتنافس المتسابقون في الفترتين في أفرع المسابقة المختلفة.