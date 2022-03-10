مسابقة "الملك سلمان لحفظ القرآن" تستمع إلى (26) متسابقًا في يومها الأول

استأنفت لجنة تحكيم المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات في دورتها الثالثة والعشرين، أعمالها في الفترة المسائية اليوم الخميس، وذلك بالاستماع إلى ٨ متسابقين، و7 متسابقات، يمثلون منطقة الرياض، كما استمعت اللجنة صباح اليوم إلى 7 متسابقين، و4 متسابقات، يمثلون منطقة القصيم، حيث يتنافس المتسابقون في الفترتين في أفرع المسابقة المختلفة.
وتفصيلاً، افتتح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، صباح اليوم فعاليات المسابقة والتي يبلغ عدد المشاركين فيها "119" متسابقًا ومتسابقة، وتبلغ قيمة جوائزها (3.126.000) ريال وتستمر حتى العاشر من شهر شعبان الجاري وتقام عبر البث المباشر عن طريق الشاشات الإلكترونية بمقار فروع الوزارة بمناطق المملكة.