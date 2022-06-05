مسابقة كرياثون "ذكرى من مكة" لدعم صناعة هدايا الزوار.. 18 يونيو

وأبان أن الجوائز حُدِّدت في ثلاث فئات: الأولى بقيمة 20,000 ريال، والثانية 10,000 ريال، والثالثة 5,000 ريال، ويُتَبنى دعم المخرجات، وتطوير الأفكار للفرق الثمانية الأولى، موضحًا أن اللجنة وضعت شروطًا محددة للفرق المشاركة, تتمثل في أن يتكون الفريق من 2 - 5 أشخاص، وأن تكون الاهتمامات شاملة لجميع التخصصات المطلوبة (20 فريقًا)، وأن تلتزم الفرق المرشحة للفوز بعرض مشاريعهم، وإمكان تقديم منتج أولي أو تصميم للمنتج، مع الالتزام بالبرنامج الزمني للمسابقة، وفي حال التسجيل باسم فريق يُقدَّم نموذج تسجيل مرة واحدة, على ألا يتجاوز عدد أعضاء الفريق خمسة أشخاص.