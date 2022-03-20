مساجد في جدة.. بعضها بلا "أئمة" وأخرى يتصدرها "أجانب"

وعلمت "سبق" أن المراقبين لا يزورون كل المساجد ويتواصلون مع الأئمة بالاتصال فقط، في ظل ما أرجعه مصدر مختص إلى عدم كفاية المراقبين في ظل تزايد أعداد المساجد، حيث يصل عدد المساجد في جدة أكثر من 2300 مسجد، وتمت إزالة أكثر من 200 مسجد حتى الآن ضمن الأحياء العشوائية المزالة في جدة، وجاري العمل على إزالة مساجد أخرى.