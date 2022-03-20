مساجد في جدة.. بعضها بلا "أئمة" وأخرى يتصدرها "أجانب"

شكا عدد من مواطني جدة من غياب أئمة مساجد في شمال وجنوب المحافظة، مؤكدين على أن الإمام يقوم بتوكيل أحد الأجانب أو يعتمد على شخص آخر، وبعضهم لا يحضر إلا لصلاة الجمعة، ما أدى إلى حدوث أخطاء وتساهل. متسائلين: كيف يتقاضى هؤلاء رواتب مقابل عمل لا يقومون به؟ ومطالبين الجهات المختصة بتكثيف الرقابة.
وروى أحد المصلين لـ"سبق" أنه أثناء صلاته في إحدى المرات بمسجد بجدة، لم يكن هناك داخل المسجد سوى وافد أجنبي، قام بالأذان واضطروا لتقديمه للصلاة بهم، ورغم ذلك أحدث لحناً في قراءة الفاتحة. ما يطرح التساؤل أمام وزارة الشؤون الإسلامية: من المسؤول عن متابعة المساجد ومراقبتها ورفع التقارير عنها ومتابعة أداء الأئمة والمؤذنين ورفع التقارير عنهم وملاحقة المقصر منهم؟
ورصدت "سبق" غياب أئمة في عدد من المساجد بينما يقوم بالصلاة أشخاص آخرون، وسط غياب الرقابة.
وعلمت "سبق" أن المراقبين لا يزورون كل المساجد ويتواصلون مع الأئمة بالاتصال فقط، في ظل ما أرجعه مصدر مختص إلى عدم كفاية المراقبين في ظل تزايد أعداد المساجد، حيث يصل عدد المساجد في جدة أكثر من 2300 مسجد، وتمت إزالة أكثر من 200 مسجد حتى الآن ضمن الأحياء العشوائية المزالة في جدة، وجاري العمل على إزالة مساجد أخرى.