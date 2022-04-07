مساحة "إعلاميون" على تويتر تستضيف 5 من كبار الأطباء ومقدمي البرامج الصحية

وفي هذا الصدد أوضح مساعد المشرف على المساحة المهندس عبدالعزيز الشعباني، أن جمعية "إعلاميون" وضعت خطة عمل دائمة للمساحة، وقد بلغت حتى الآن منذ إطلاقها قبل فترة إلى تسعة أحاديث إعلامية عبر هذه المساحة، ومستمرة في تقديم العديد من الموضوعات، ولكن خلال شهر رمضان ستعطي الأولوية للمواضيع ذات الطابع الرمضاني، مشيرًا إلى أن فريق عمل المساحة حريص جدًّا على انتقاء الضيوف بشكل مناسب ومفيد للمتابعين لهذه المساحة.