مساحة "إعلاميون" على تويتر تستضيف 5 من كبار الأطباء ومقدمي البرامج الصحية

تنظم جمعية إعلاميون عبر مساحتها على تويتر حديث "إعلاميون" التاسع صباح الجمعة السابع من رمضان 1443هـ، وذلك تحت عنوان برامج الصحة الإعلامية في رمضان.. تحت المجهر.. يشارك فيها خمسة متحدثين من كبار الأطباء الذين يقدمون برامج تلفزيونية أو إذاعية.
وتفصيلًا: يستضيف البرنامج كلًّا من: الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشريين والتصوير النووي والطبقي، والبروفيسور عايض القحطاني أستاذ واستشاري جراحة السمنة والمناظير رئيس الجمعية السعودية لطب وجراحة السمنة، والدكتور نزار باهبري استشاري أمراض البورد الأمريكي والكندي وباطنية ومعدية، مدير الجمعية السعودية للأمراض المعدية، والدكتورة لمياء البراهيم طبيبة الأسرة، والدكتور عبداللطيف العقيفي مشرف عام برنامج وازن.
ويدير المساحة الدكتورة أمل التميمي عضوة جمعية "إعلاميون" ووكيلة قسم الإعلام بجامعة الملك سعود سابقًا.
وتناقش المساحة دور البرامج التليفزيونية والإذاعية في التوعية والتثقيف الصحي، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، وسلوكيات الجمهور الغذائية وأبرز النصائح التي يمكن أن تقدمها هذه البرامج لجمهورها والإجابة عن تساؤلاتهم المختلفة.
وفي هذا الصدد أوضح مساعد المشرف على المساحة المهندس عبدالعزيز الشعباني، أن جمعية "إعلاميون" وضعت خطة عمل دائمة للمساحة، وقد بلغت حتى الآن منذ إطلاقها قبل فترة إلى تسعة أحاديث إعلامية عبر هذه المساحة، ومستمرة في تقديم العديد من الموضوعات، ولكن خلال شهر رمضان ستعطي الأولوية للمواضيع ذات الطابع الرمضاني، مشيرًا إلى أن فريق عمل المساحة حريص جدًّا على انتقاء الضيوف بشكل مناسب ومفيد للمتابعين لهذه المساحة.
وأوضح أن المساحة حظيت خلال حلقاتها الماضية بعدد جيد من المشاهدات تصل تقريبًا نحو 20 ألف مشاهدة، كما يتم إنتاج عدة أشكال إعلامية من المساحة على شكل إنفوجرافيك وفيديوهات لإبراز ما يذكره ضيوف المساحة، ويتم نشرها عبر حساب الجمعية على تويتر، وتحظى بالمزيد من المشاهدات والمتابعين، ويمكن الرجوع لها بأي وقت.
وأضاف أن هناك خططًا تطويرية لأعمال المساحة، وسيتم توثيقها ونشرها على قناة اليوتيوب الخاصة بجمعية إعلاميون، وأن هناك مجموعة أفكار يعمل عليها فريق المساحة.