مساعد قائد قوات العمرة لشؤون المرور يحذر أصحاب الدراجات النارية

تساهم الدراجات النارية المرورية في أعمال التنظيم والوصول السريع إلى نقاط الكثافة والأماكن المزدحمة في مدة وجيزة وتشهد حضورًا في أوقات الذروة وخاصة في المواسم، ومنها شهر رمضان والعشر الأواخر منه.