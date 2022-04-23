مساعد قائد قوات العمرة لشؤون المرور يحذر أصحاب الدراجات النارية

تساهم الدراجات النارية المرورية في أعمال التنظيم والوصول السريع إلى نقاط الكثافة والأماكن المزدحمة في مدة وجيزة وتشهد حضورًا في أوقات الذروة وخاصة في المواسم، ومنها شهر رمضان والعشر الأواخر منه.
وقال مساعد قائد قوات أمن العمرة لشؤون المرور اللواء سلمان الجميعي لـ"سبق": الدراجات النارية لها دور كبير في أوقات الذروة وخصوصًا في مباشرة الحوادث أو في أماكن الضبط المروري لإيجاد الحلول السريعة وتستخدم في المنطقة المركزية بشارع إبراهيم الخليل وشارع أجياد وشارع أم القرى.
أضاف: لدينا تصور مستقبلي إن شاء الله التوسع في استخدام الدراجات وتأهيل الأفراد بشكل أكبر.
وأردف اللواء الجميعي: لدينا حملة على الدراجات النارية المخالفة وممنوع دخول أي دراجة نارية نظامية أو غير نظامية إلى داخل الدائري الثالث، وذلك حفاظًا على سلامته مرتادي ممرات المشاة، ولدينا ضبطيات للدراجات المخالفة، والتي تحجز يطبق بحقها النظام.
وتابع: نهيب بأصحاب الدراجات الابتعاد عن المنطقة المركزية والدائري الثالث واستخدام وسائل النقل العام والتي نسعى الى تأصيلها وهي متوفرة في كافة المحاور .